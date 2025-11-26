Circulație închisă pe strada Colonia Topitorilor din Baia Mare

Primăria Baia Mare a făcut un anunț important privind închiderea pentru tranzit a străzii Colonia Topitorilor spre strada Barajului până în data de 5 decembrie 2025.

De menționat că accesul va fi permis doar riveranilor. Măsura este necesară pentru realizarea lucrărilor societății VITAL, la conducta de alimentare cu apă.