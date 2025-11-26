Primăria Baia Mare a făcut un anunț important privind închiderea pentru tranzit a străzii Colonia Topitorilor spre strada Barajului până în data de 5 decembrie 2025.
De menționat că accesul va fi permis doar riveranilor. Măsura este necesară pentru realizarea lucrărilor societății VITAL, la conducta de alimentare cu apă.
Circulație închisă pe strada Colonia Topitorilor din Baia Mare
