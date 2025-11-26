Două noi investiții confirmate în Parcul de Specializare Baia Sprie

Zilele trecute au fost semnate contractele de concesiune pentru încă două parcele din cadrul Parcului de Specializare Inteligentă Baia Sprie, de către societă­țile Zmartcoding SRL și Web county production international SRL.

Cele două contracte de concesiune confirmă oficial implicarea primelor companii care vor activa în parc. UAT Județul Maramureș, în calitate de proprietar al terenului, a atribuit parcele companiilor care își asumă dezvoltarea de activități inovatoare, de la IT și producție digitală, la soluții tehnologice avansate. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a propus investitorilor o vizită în șantier, pentru a vedea stadiul lucrărilor din parc și modul în care proiectul prinde contur zi de zi. „Investim aproape 10 milioane de euro în primul parc de specializare inteligentă din Maramureș. Se lucrează la drumul de acces, care va lega Baia Sprie de Groși și de Baia Mare, iar infrastructura de bază, apă, gaz, electricitate este în pregătire. Dar esența acestui proiect nu este doar infrastructura, ci viziunea. În acest parc vor intra doar companii cu adevărat inovatoare: IT, inteligență artificială, tehnologie aerospațială, cercetare și dezvoltare”, a punctat conducerea Consiliului Județean Maramureș. Următorul Parc de Specializare Inteligentă la care se va investi va fi la Șomcuta Mare.