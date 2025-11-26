Noile programe școlare pentru clasa a IX-a, prezentate pe site-ul Ministerului Educației

Până azi, 26 noiembrie, pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării vor fi încărcate, în transparență, propunerile de programe școlare pentru clasa a IX-a, pentru disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru care vor intra în vigoare începând din anul școlar 2026-2027. În paralel, între 26 și 28 noiembrie 2025, se vor realiza evenimente de prezentare a programelor școlare propuse, prin transmisiune live pe pagina oficială de Youtube a Ministerului Educației și Cercetării. Părerile despre aceste propuneri pot fi transmise până în 12 decembrie 2025.

„În urma acestui proces, sunt convins că generația care va avea șansa să fie pregătită la nivel liceal prin noul curriculum – începând cu clasa a IX-a din anul școlar 2026 – 2027 – va atinge standardele educaționale așteptate de țară, iar analfabetismul func­țional – care a devenit în ultimii ani un risc de securitate națională – va fi drastic redus. La acest nivel, analfabetismul funcțional se referă, în principal la incapacitatea de a utiliza competențele de nivel liceal în activități specifice programelor și/sau vieții cotidiene, oamenii devenind astfel vulnerabili la pseudoștiință, prin manipulare și conspirații, și/sau la integrarea deficitară pe piața muncii, precum și la niveluri insuficient dezvoltate legate de alfabetizarea numerică și de limbă-comunicare”, a precizat ministrul Educației, Daniel David.

Următoarea etapă din acest proces, prevăzută pentru finalul lunii ianuarie 2026, va avea ca prioritate finalizarea restului programelor școlare pentru toți anii de studiu și pentru toate disciplinele obligatorii prevăzute în noul curriculum liceal.

După aprobarea programelor școlare, urmează elaborarea manualelor și formarea profesorilor pentru implementarea acestui curriculum cu metode moderne, alături de finalizarea standardelor naționale de evaluare pentru fiecare programă școlară.