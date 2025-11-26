O nouă ediție „Prieteni cuvântători cântă pentru prieteni necuvântători”

Sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 18.00, la restaurantul Oazis (la intrarea în parc) va avea loc a VIII-a ediție a evenimentului caritabil „Prieteni cuvântători cântă pentru prieteni necuvântători”, organizat de Ovidiu Bayza. Iubitorii de animale au ocazia de a petrece o seară de neuitat, iar în același timp să facă donații pentru asociațiile și salvatorii de animale din Baia Mare. Invitații se vor bucura de muzică live, o atmosferă caldă și o cină delicioasă.

„Toate contribuțiile invitaților reprezintă un ajutor enorm pentru fiecare salvator de animale, inclusiv pentru noi, echipa Fight for Animals. Dacă doriți să sprijiniți cauza, o puteți face: indirect – cumpărând invitații la eveniment sau direct – prin donații în timpul serii. Rezervați din timp invitațiile la numărul 0746 839 262”, anunță reprezentanții Fight for Animals.