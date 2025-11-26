Ziua Internațională a Profesorului de Limba Franceză, la CN „Mihai Eminescu”

Ziua Internațională a Profesorului de Limba Franceză a fost marcată de elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” Baia Mare printr-o serie de activități pline de creativitate și emoție. Tema din acest an „Chanter, jouer, enseigner: la francophonie en musique” (n.r. Cântând, interpretând, predând: Francofonia în muzică) i-a invitat pe cei prezenți să descopere bogăția culturală a francofoniei prin ritm, armonie și vibrație. Activitățile propuse s-au desfășurat într-un cadru dinamic, în care muzica a devenit un instrument de învățare și explorare culturală. Evenimentul a reunit elevi pasionați de limba franceză, care au pregătit momente deosebite. Aceștia au interpretat fragmente muzicale și au creat momente artistice într-o atmosferă care a pus în valoare atât talentul, cât și colaborarea dintre elevi și profesori.