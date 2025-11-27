577 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 577 locuri de muncă vacante.

Se caută: agent curățenie clădiri și mijloace de transport, ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalatori manuali, brutari, bucătari, cameriste, confecționeri, conducător întreprindere mică – patron (girant) în prestări servicii, electricieni, grădinari, instructor de fitness, instalatori apă, canal, îngrijitor spații hoteliere, îngrijitor spații verzi, lăcătuși mecanici, lucrători bucătărie, lucrători comerciali, mecanici auto, mecanici utilaje, muncitori necalificați, tâmplari universali, vânzători, dar și consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală, director de departament organizare evenimente, farmacist, ingineri, manageri, medic veterinar, proiectant inginer mecanic, logoped, psiholog, psihopedagog, referent de specialitate financiar-contabilitate, specialist marketing, specialist resurse umane, șef proces fabricație, tehnician mentenanță electromecanică – automatică echipamente industriale, tehnician proiectant, traducător (studii superioare).

Învățământul primar – Fără studii (130):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (4)

• cameristă (2)

• femeie de serviciu (2)

• grădinar (2)

• îngrijitor spații hoteliere (3)

• îngrijitor spații verzi (1)

• lucrător comercial (2)

• manipulant mărfuri (3)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (2)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (24)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (39)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (31)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (7)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (4)

• spălător manual (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (153):

• administrator societate comercială (1)

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• agent curier (1)

• agent de vânzări (2)

• agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție (1)

• ajutor bucătar (4)

• ajutor ospătar (3)

• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)

• ambalator manual (26)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• brutar (1)

• bucătar (1)

• cameristă hotel (2)

• casier (8)

• comerciant vânzător mărfuri nealimentare (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (3)

• cosmetician (1)

• dulgher (exclusiv restaurator) (1)

• electrician în construcții (1)

• electrician în construcții civile și industriale (2)

• femeie de serviciu (4)

• florar-decorator (1)

• instalator apă, canal (2)

• instructor de fitness (3)

• încărcător-descărcător (21)

• încasator și cititor contoare de energie electrică, gaze, apă (1)

• îngrijitor clădiri (1)

• îngrijitor spații verzi (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (7)

• lucrător comercial (5)

• lucrător gestionar (2)

• manipulant mărfuri (2)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului (2)

• patiser (4)

• sortator produse (1)

• spălător vehicule (1)

• șofer de autoturisme și camionete (3)

• tapițer (10)

• tâmplar universal (4)

• tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces (1)

• tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu (2)

• vânzător (7)

Studii liceale – Liceu de specialitate (32):

• administrator societate comercială (1)

• agent servicii client (1)

• asistent manager (1)

• asistent medical generalist (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• consultant în management (2)

• contabil (2)

• designer pagini web (studii medii) (1)

• electrician auto (1)

• inspector cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (1)

• lucrător comercial (1)

• maseur (1)

• operator la prelucrarea maselor plastice (10)

• recepționist (2)

• specialist marketing (1)

• specialist marketing online (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tehnician gestiune stoc (1)

• tehnician rețele de telecomunicații (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (107):

• administrator (1)

• administrator imobile (1)

• agent comercial (1)

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (3)

• agent de securitate (2)

• agent de vânzări (5)

• agent servicii client (1)

• alpinist utilitar (3)

• amanetar (1)

• analist servicii client (1)

• animator socioeducativ (3)

• antreprenor în economia socială (1)

• arhivar (1)

• asistent manager (5)

• bucătar (1)

• cofetar (1)

• conducător firmă mică – patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale (1)

• director general societate comercială (1)

• facilitator de dezvoltare comunitară (1)

• facturist (1)

• femeie de serviciu (1)

• infirmier/infirmieră (2)

• instalator apă, canal (2)

• instructor de fitness (1)

• îngrijitor clădiri (1)

• lucrător comercial (11)

• lucrător gestionar (2)

• manager (2)

• manager de întreprindere socială (6)

• manager de operațiuni/produs (1)

• manipulant mărfuri (1)

• mecanic utilaj (2)

• operator ghișeu, birouri de schimb (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (2)

• ospătar (chelner) (1)

• recepționist (3)

• responsabil cazare (1)

• secretară (3)

• specialist în relații publice (1)

• specialist marketing (6)

• șofer de autoturisme și camionete (8)

• tehnician rețele de telecomunicații (1)

• vânzător (13)

Studii Profesionale – Școală Profesională (100):

• ajutor bucătar (1)

• bucătar (2)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (10)

• dulgher (exclusiv restaurator) (10)

• electrician de întreținere și reparații (2)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• electrician în construcții (15)

• fierar betonist (10)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lăcătuș mecanic (4)

• lucrător comercial (3)

• operator la prelucrarea cauciucului (10)

• ospătar (chelner) (1)

• presator metale la rece (2)

• șofer de autoturisme și camionete (6)

• tapițer (1)

• tâmplar universal (11)

• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (6)

• zidar rosar-tencuitor (1)

• zugrav (2)

Studii Postliceale (15):

• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)

• bucătar (2)

• coafor stilist (1)

• electrician constructor montator aparataj și cabluri de joasă tensiune (1)

• electrician în construcții (4)

• gestionar depozit (2)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• maseur (1)

• registrator medical (1)

• stilist protezist de unghii (1)

Studii Universitare (33):

• consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală (1)

• director de departament organizare evenimente (1)

• farmacist (1)

• inginer construcții hidrotehnice (1)

• inginer electrician (1)

• inginer electroenergetician (1)

• inginer mecanic (1)

• logoped (1)

• manager de întreprindere socială (6)

• manager general (1)

• manager sisteme de transport (1)

• medic veterinar (1)

• proiectant inginer mecanic (1)

• psiholog (2)

• psihopedagog (1)

• referent de specialitate financiar-contabilitate (1)

• reprezentant comercial (1)

• specialist marketing (1)

• specialist resurse umane (1)

• șef proces fabricație (1)

• tehnician mentenanță electromecanică – automatică echipamente industriale (2)

• tehnician proiectant (4)

• traducător (studii superioare) (1)