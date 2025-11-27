Adăpostul de câini are nevoie de saltele pentru pui și cățeii bolnavi

Băimărenii sau maramureșenii care au acasă saltele de care nu mai au nevoie, le pot dona Adăpostului de câini din Baia Mare. Iarna bate la ușă, iar câinii bolnavi și puii au mare nevoie de ele. De asemenea, în cazul unui suflet chinuit salvat de curând, este nevoie de o saltea moale, cu spumă cu memorie (nu cu arcuri), dimensiune 140×200 sau 140×180.

„Dacă nu aveți salteluțe, orice pături, prosoape, lenjerii de pat sunt un dar imens. Înseamnă că o blăniță, o codiță și un suflet se vor încălzi în fața iernii care se apropie rapid”, au declarat oficialii Asociației Salvați Animalele. Donațiile se pot aduce direct la Adăpostul public de câini Baia Mare de luni până vineri, între orele 10.00-16.00.