Alt bloc de locuințe din Baia Mare, în reabilitare

Încă un bloc de locuințe intră în reabilitare, după ce administrația locală a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea imobilului. Este vorba despre blocul de pe strada Unirii nr. 12.

Este al treilea astfel de obiectiv de investiții din zona Parcului Mara, din cele patru pe care primăria le-a depus spre finanțare și pentru care există deja fondurile asigurate, urmând să înceapă cât de curând lucrările, imediat ce procedurile de achiziție publică vor fi finalizate. ”Un nou pas concret pe care îl facem în demersul nostru de a schimba imaginea centrului municipiului Baia Mare și de a îmbunătăți, în același timp, calitatea vieții băimărenilor. Curând vom semna contractul de finanțare și pentru Unirii 11, urmând să continuăm cu astfel de investiții și în alte zone ale orașului. Și acest proiect, precum celelalte incluse în demersul nostru de a revitaliza și această zonă, este finanțat din fonduri europene, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027”, au spus reprezentanții primăriei municipiului.

De curând, ei au semnat contractele de finanțare și pentru Unirii 9 și 14, pentru care mai există doar un singur pas procedural de îndeplinit până la deschiderea șantierului, respectiv procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor. În cazul de față, vorbim despre un bloc cu 133 de apartamente care va beneficia de lucrări ample, printre care: reabilitarea termică a anvelopei clădirii; modernizarea sistemului de încălzire și racordarea la un sistem centralizat; îmbunătățirea sistemelor de ventilare; instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile; înlocuirea lifturilor și a corpurilor de iluminat din spațiile comune cu unele cu eficiență energetică ridicată, precum și alte lucrări conexe necesare pentru a aduce imo­bilul la standarde moderne. Așadar, nu vorbim doar despre fațade mai frumoase, ci despre proiecte complexe de eficientizare energetică. Consumul anual de energie pentru încălzire va scădea cu aproape 80%, consumul de energie primară se va reduce cu peste 50%, iar emisiile de gaze cu efect de seră vor fi diminuate cu mai bine de 70%. Mai exact, asta înseamnă facturi mai mici pentru locatari și un oraș mai curat din perspectiva emisiilor poluante.

Valoarea totală a proiectului este de 23,63 milioane lei cu TVA inclus, din care peste 21 milioane lei reprezintă fonduri europene nerambursabile.