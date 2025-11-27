Judecătorii cer aviz negativ la Legea privind pensiile de serviciu

Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Maramureș, convocată în data de 25 noiembrie, solicită Consiliului Superior al Magistraturii emiterea unui aviz negativ în privința proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, precum și retragerea acestuia. Într-un comunicat de presă, oficialii tribunalului susțin că ”propunerea legislativă afectează grav statutul judecătorilor și procurorilor, aceasta fiind grevată de multiple și grave vicii de neconstituționalitate și neconformitate cu jurisprudența Curţii de Justiţie a Uniunii Europene”.