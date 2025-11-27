Policlinica 2 are mare nevoie de reabilitare

Policlinica 2 care aparține de Spitalul Județean de Urgență Baia Mare are mare nevoie de reabilitare. Conducerea unității spune că, printre altele, sunt necesare lucrări de consolidare a clădirii, dar și la fațadă sau acoperiș.

„Policlinica 2 este o clădire care trebuie reabilitată și securizată. Sunt necesare lucrări la fațadă, acoperiș. Pe interior, unde vine structura nouă de îngrijiri paliative, spațiile sunt amenajate. Acolo, lucrările au fost începute de conducerea anterioară și sunt lucruri foarte bine pe care le-au gândit și le-au aplicat”, a declarat dr. Rareș Pop, managerul spitalului.

Și în spațiile unde se realizează recuperarea medicală sunt necesare o serie de amenajări, pentru a asigura o mai bună intimate pacienților, mai ales în contextul în care adresabilitatea pe acest segment este extrem de mare.

„La recuperare medicală este foarte mare adresabilitate în ceea ce privește recuperarea neurologică, recuperarea cardiovasculară, recuperarea post fază acută intervenție chirurgicală sau de ortopedie. Ne bucură foarte mult că avem un corp medical care are această pregătire și specialitate. Ne dorim bineînțeles o dezvoltare și creștere a gradului de confort pentru pacienți. Gradul de ocupare este de peste 100%, iar pacienții care sunt acolo, sunt imobilizați la pat și au nevoie de o îngrijire și o monitorizare specială, iar spațiul cu siguranță va trebui regândit și reașezat din multe puncte de vedere: al intimității conduitei terapeutice, diagnostice, de consult, de intimitatea pacienților și sunt câteva aspecte care în acest moment pot fi îmbunătățite”, a mai precizat dr. Rareș Pop. Acolo unde s-au putut face modificări punctuale, pentru a îmbunătăți situația, s-au luat măsuri. În alte cazuri însă, vorbim de lucrări mai îndelungate, care pot fi făcute doar după ce s-a finalizat reabilitarea exterioară.