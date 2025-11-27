Primii elevi câștigători ai lunii în campania „Hai cu Busul!”

Prima extragere din cadrul campaniei „Hai cu Busul!”, inițiată de Primăria Municipiului Baia Mare, CS Minaur și SC URBIS SA, s-a desfășurat în 25 noiembrie 2025, prin intermediul unui sistem electronic de selecție aleatorie.

”Luna aceasta am demarat un nou proiect prin care ne dorim să promovăm folosirea mijloacelor de transport în comun în Baia Mare, în special în rândul elevilor. O campanie pe care o derulăm împreună cu societatea URBIS și clubul Minaur și prin care nu doar că vom continua să premiem, lunar, câte 6 elevi care aleg această modalitate de transport, ci prin care ne-am propus să îi aducem pe copii și pe tineri mai aproape de sportul de performanță și de echipa noastră de suflet, Minaur”, au spus cei din administrația locală. Conform extragerii, cele trei tricouri semnate de către jucătorii Minaur merg către elevii care au seriile de abonament cu numerele 229332596, 229930275 și 230069135, de la Liceul Teoretic „Németh László”, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” și Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”. De asemenea, cele trei mingi semnate de jucătorii clubului Minaur merg către elevii cu seriile de abonament 104005, CTE 010312 și 230544216, de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Școala Gimnazială Nr. 18 și, din nou, Liceul Teoretic „Németh László”. Câștigătorii au fost notificați pe adresele de email indicate în formularul de înscriere și sunt invitați să își ridice premiile, azi, 27 noiembrie, la ora 15:00, de la cabinetul primarului.