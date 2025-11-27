Restanța din etapa 4 se joacă azi

• Știința Explorări Baia Mare – CSU Știința București •

Joi, 27 noiembrie, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană” este programată restanța din cadrul etapei 4 a Diviziei A1 la volei masculin dintre Știința Explorări Baia Mare și CSU Știința București. Partidă care va debuta la ora 18.00.

Știința Explorări abordează restanța de azi cu o stare de spirit excelentă, în urma succesului din etapa precedentă, 3-1 cu Unirea Dej, trei puncte care i-a scăpat pe băimăreni de blestemul ultimului loc. Băimărenii au acumulat primele trei puncte stagionale și își pot îmbunătăți situația din clasament în cazul unui nou triumf. Știința București stă mai bine în clasament, pe locul 8, cu 7 puncte, și este un adversar care poate fi învins. Cu condiția ca jucătorii lui Liviu Râpeanu să evolueze la aceeași intensitate cum au arătat-o în derbyul cu Unirea Dej.

Restanța de azi va fi arbitrată de Cristian Șanta (Cluj-Napoca) și Ionuț Buciu (Zalău), în timp ce Mircea Gătej (Bistrița) va fi observator.