Tinerii, dornici să devină voluntari ai Asociației pentru SMURD

Numeroși tineri care își doresc să devină voluntari ai Asociației pentru SMURD Maramureș au susținut de curând examenul de evaluare. Unii au mărturisit că-și doresc o carieră în sistemul medical, iar voluntariatul le oferă șansa de a se pregăti în acest sens, în timp ce alții vor doar să aducă un plus societății.

„Mă bucur că am ales să particip la acest examen, este un lucru foarte benefic pentru mine și pentru lucrurile pe care le-am reevaluat și pe care le-am re­în­vățat”, a declarat una dintre tinerele care a susținut examenul. „Am ales să devin voluntar, deoarece vreau să urmez o carieră pe această latură. Asociația pentru SMURD Maramureș îmi oferă această șansă de a vedea exact ce se întâmplă într-o unitate medicală. Examenul a fost foarte bine pus la punct”, a precizat un alt tânăr voluntar.