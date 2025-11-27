Vești din lumea „cealaltă”: vulpea de carieră, infuzie de urși tineri, revin mistreții

Rar de tot, avem șansa de a atinge tangențial lumea cealaltă, a animalelor sălbatice, puțin cunoscută nouă. Ne bucurăm când avem ocazia, pentru că ce se petrece acolo are directă legătură cu sănătatea Naturii, a Planetei. Orice „știri” din lumea animalelor sunt binevenite.

De la Ioan Chira, șef al Ocolului Strâmbu Băiuț – unul din locurile unde au cu ce se lăuda în materie de sălbăticiuni, aflăm că își revin efectivele de mistreți, au reapărut familii numeroase, sănătoase. Se șterg încet urmele febrei ce a redus spre zero efectivele. Numărul de urși e în creștere, așa e, dar are loc o migrație, urșii tineri îndepărtați de mame se duc ori sus în munți, ori coboară pe dea­luri spre alte zone. Drept pentru care ați auzit de urși la Vima Mare, Jugăstreni, Preluca Veche…sunt urși tineri ce-și caută areal. Și sursă de mâncare, fie că vorbim de oi sau de atracția totală a urșilor pentru prunii sătenilor. Încă nu a reușit nimeni să „dreseze” ursul să culeagă prunele civilizat, drept pentru care în pasiunea lor pentru fruct, rup crengile sau chiar prunul în sine. Tot aici, la Strâmbu, a apărut „vulpea de carieră”, de pe valea Kelement, ce apare constant într-o carieră de piatră, deși…sunt camioane, explozii, gălăgie. Acolo se simte în largul ei. Alt fenomen de salutat e prezența lupilor, care sunt garanția stopării invaziei șacalilor, anul acesta în pădurile din munții Lăpușului a fost filmată o lupoaică cu cinci pui!

În fine, a avut loc și boncănitul, ba au fost și vânători. Străini. Care au vânat trei cerbi, din care doi, spune șeful de ocol, erau bătrâni, li se mișcau dinții din gură. Altfel spus, în pădurile noastre este viață și încă multă. E cealaltă lume, cu care e bine să nu ne intersectăm, iar băiuțenii par a fi învățat lecția.