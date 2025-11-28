21 de medalii pentru „dragonii” băimăreni la Cupa Balcanică

„Dragonii” băimăreni au participat la Cupa Balcanică la Taekwon-do ITF desfășurată în perioada 21-23 noiembrie, la Novi Sad (Serbia), competiție ce a reunit 685 de sportivi din 18 țări. CS Știința Dragonul Baia Mare a participat cu un număr de 25 de sportivi, 1 antrenor, 2 instructori, 3 arbitri (Szerena Frixeni – 3 Dan, Sorin Frixeni – 2 Dan și Arthur Frixeni – 1 Dan), și mulți părinți susținători.

Așa cum ne-au obișnuit la întrecerile de o asemenea anvergură, și de această dată CS Știința Dragonul Baia Mare a revenit acasă cu o sumedenie de medalii. 21 în total: 2 de aur, 11 de argint și 8 de bronz. Performanțele realizate de sportivii clubului băimărean au contribuit direct la obținerea primului loc pe națiuni de către România.

Rezultate CS Știința Dragonul Baia Mare:

Alexia Timiș – aur, junioare 2, 12–14 ani, +65 kg, luptă individual;

Alexandra Kesucz – aur, junioare 2, 12–14 ani, forță (dinamometru);

David Macarie-Giurgea – argint, juniori 2, 12–14 ani, luptă individual, -40 kg;

Mara Verdeș – argint, categoria 11 ani, tehnici speciale;

Sofiya Nădișan – argint, categoria 9 ani, tehnici speciale;

Szerena Frixeni – argint, senioare, 2 dan, tull;

Carolina Petky – argint, junioare 1, 15–17 ani, 2 dan, tull;

Cristian Ferențiu – argint, categoria 9 ani, tehnici speciale;

Iulia Catricicău – argint, categoria 7 ani, tehnici speciale;

Cristian Ferențiu – argint, categoria 9 ani, speed-kick;

Alexia Timiș – argint, junioare 2, 12–14 ani, forță (dinamometru);

Natalia Făt – argint, categoria 12–14 ani, 2–1 gup, tull;

Iulia Catricicău – argint, categoria 7 ani, speed-kick;

Erik Peter – bronz, juniori 1, 15–17 ani, luptă echipă;

Erik Peter – bronz, juniori 1, 15–17 ani, luptă individual, -75 kg;

Emma Bodea – bronz, categoria 9 ani, tehnici speciale;

Denisa Pop – bronz, junioare 1, 15–17 ani, 2–1 gup, tull;

Alexandru Sinkulici – bronz, categoria 8–9 ani, 2–1 gup, tull;

Antonia Făt – bronz, categoria 12–14 ani, 2–1 gup, tull;

Natalia Petrovan – bronz, categoria 10–11 ani, 2–1 gup, tull;

Sofiya Nădișan – bronz, categoria 9 ani, speed-kick.