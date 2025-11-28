Aproape 800 de pacienţi au rămas fără medic de familie în Budeşti

Aproximativ 800 de pacienți din Budești au rămas fără medic de familie, după ce organele competente au suspendat activitatea cabinetului medical în cauză. Oamenii sunt nemulțumiţi de faptul că acum trebuie să-și găsească alt cadru medical, pentru a beneficia de servicii medicale compensate.

”Suntem în jur de 800 de persoane care au fost la acest medic de familie, căruia i-a fost suspendată activitatea, iar noi am rămas fără medic de familie. Ne interesează și pe noi o rețetă, un bilet de trimitere la specialist. Acum suntem în așteptare, am discutat și cu domnul primar, care caută alt medic. Noi am fost foarte mulțumiți mai mult de asistenta care s-a ocupat de noi, este o femeie deosebită, care lucra și cu sufletul. Medicul era mai mult plecat, avea un cabinet și-n Cavnic și asistenta se ocupa de tot. Când era o problemă, îl suna pe medic și asistenta rezolva. Acum trebuie să ne transferăm la un alt medic de familie, eu încă mai aștept o săptămână, până îmi expiră rețeta pentru medicamentele compensate. Eu m-am orientat să merg la un medic în Ocna Șugatag. Ne deranjează foarte mult această situație”, a declarat Ioan Marinca, din Budești.

Autoritățile locale alături de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș au demarat deja procedurile de găsire a unui înlocuitor, pentru a rezolva situația.

”Ca urmare a multiplelor încălcări ale obligațiilor contractuale și a sesizărilor transmise instituției de către autorități și asigurați, precizăm că am avut deja o întâlnire la sediul instituției cu Primarul Comunei Budești, în cadrul căreia au fost identificați o serie de pași necesari pentru soluționarea situației asiguraților aflați pe lista medicului de familie menționat. Am stabilit cea mai potrivită și rapidă soluție, respectiv recomandarea ca asigurații să se înscrie pe lista medicului de familie care are cabinet medical autorizat în comuna Budești. Desigur, asigurații își păstrează dreptul de a-și alege liber medicul de familie, neputând fi obligați să procedeze conform recomandării noastre”, a declarat Adrian Mădăras, directorul CAS Maramureș.

Decizia de suspendare a activității cabinetului medical a venit după ce au existat mai multe nemulțumiri din partea pacienților, care reclamau că medicul nu era la serviciu în timpul programului de lucru. Controalele efectuate de către corpul de control al CAS Maramureș au confirmat acest lucru, iar medicul de familie în cauză a fost sancționat în repetate rânduri. În plus, unii pacienți s-au plâns de felul în care cadrul medical s-a comportat cu ei sau au reclamat că au fost înscriși pe lista sa, fără să-și dea acordul pentru acest lucru. De asemenea, au fost decontate servicii medicale, în zile în care medicul nu a fost prezent la cabinet.

”În urma verificărilor efectuate la cabinetul medical din localitatea Budești nr. 340 și în PIAS (Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate), s-a constatat că, în data de 24.05.2024, nu a fost prezent niciun medic în cabinetul medical din localitatea Budești nr. 340, însă au fost raportate 14 servicii medicale, în vederea decontării acestora conform contractului”, precizează conducerea CAS Maramureș. Sumele respective au fost imputate cabinetului medical și trebuie restituite.

Trebuie menționat și faptul că primele controale efectuate de CAS Maramureș au fost făcute anul trecut și au început în luna aprilie, iar neregulile constatate au fost sancționate cu: diminuarea cu 5% a valorii minime garantate a punctului per capita pentru luna aprilie 2024 și cu diminuarea cu 10% a valorii minime garantate a punctului per capita pentru luna mai 2024. În cele din urmă, după alte sesizări și controale făcute pe parcursul anului curent, contractul de furnizare de servicii medicale cu CAS Maramureș a fost reziliat.