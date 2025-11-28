Aproape de încă o finală • CSM Știința Baia Mare – Steaua București

O nouă semifinală în acest sezon pentru CSM Știința Baia Mare. După cea din campionat, care i-a adus al 10-lea titlu din istorie, formația de pe Arena Zimbrilor joacă din nou în penultimul act. Cel al Cupei României. Sâmbătă, în fața propriilor suporteri, campioana joacă cu Steaua București, semifinală care va debuta la ora 12.00 și va fi transmisă de TVR Sport și Rugby TV.

Prima semifinală din Cupa României se anunță extrem de echilibrată, între două echipe care s-au duelat în acest sezon de trei ori. De două ori în campionat, unde combatantele și-au împărțit victoriile, și o dată în sezonul regulat al Cupei României, meci în care Steaua și-a adjudecat victoria.

În chiar prima rundă din Liga de Rugby, actuala campioană a învins fără drept de apel în Ghencea, 24-10, dar Steaua s-a revanșat la retur, când și-a recuperat punctele pierdute după un meci extrem de spectaculos, cu 77 de puncte marcate – 36-41. Steaua a triumfat și în 14 septembrie, când s-a jucat meciul din prima etapă a Cupei României, adjudecat la limită de formația militară – 22-23. De fiecare dată, eșecurile campioanei în detrimentul Stelei au venit la ultima fază, finaluri pe care le punem pe seama ghinionului sau probabil a încrederii pe care a emanat-o echipa din capitală în cele două derbyuri. Avem convingerea că formația antrenată de Eugen Apjok a avut ce învăța din cele două experiențe nefericite, însă acum în joc este vorba de o calificare, pe care campioana nu are de gând să o rateze sub nicio formă.

Program semifinale

Sâmbătă, 29 noiembrie: CSM Știința Baia Mare – Steaua București (ora 12.00, TVR Sport, Rugby TV); Dinamo București – SCM USV Timișoara (ora 15.00, TVR Sport, Rugby TV).