Cetățenii din Oncești, vizitați de primărie pentru a-și încheia contracte de furnizare a serviciilor de apă-canal

Primăria Oncești aduce la cunoștința cetățenilor că, în perioada următoare, angajații instituției vor efectua deplasări la fiecare gospodărie în parte, în vederea rezolvării mai multor probleme.

Astfel, ei vor citi contoarele de apă existente la fiecare consumator; vor încheia contracte de furnizare a serviciilor de apă și canalizare cu locuitorii comunei; vor semna procesele-verbale de citire a contorului de apă, conform procedurii interne și legislației în vigoare. „Acest demers este necesar pentru actualizarea evidențelor, pentru buna funcționare a serviciilor publice și pentru asigurarea unui cadru contractual corect cu fiecare utilizator în parte”, au conchis cei din autoritatea locală.