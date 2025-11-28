Delegație a Primăriei Baia Mare la Siena – Italia

Reprezentanți ai Primăriei Baia Mare s-au deplasat în această săptămână într-unul din cele mai vechi orașe din Europa. Scopul vizitei: să vorbească și să învețe despre o resursă prețioasă: lemnul.

„Lucrurile bune se construiesc cu răbdare, cu muncă și, nu în ultimul rând, cu o strategie clară de viitor. În special în administrație, unde planificarea este și trebuie să rămână busola după care ne ghidăm în pașii concreți pe care îi facem pentru dezvoltare. Despre asta se discută zilele acestea la Siena, unul dintre cele mai vechi orașe ale Europei, în cadrul celei de-a doua reuniuni oficiale de lucru a consorțiului european Timberhaus. Consorțiu din care sunt mândru că facem parte, alături de o multitudine de alte municipalități importante ale Europei. Am reprezentat nu doar Baia Mare, ci și Maramureșul în cadrul acestei vizite de lucru care s-a axat tocmai pe ceea ce ne definește de sute de ani: lemnul. Nu ca decor sau relicvă, ci ca resursă strategică și ca fundament al unei arhitecturi urbane sustenabile în Europa, pentru orașele viitorului. Alături de partenerii noștri din proiect, am analizat practic modalități prin care această tradiție a lemnului să fie transformată în tehnologii adaptate arhitecturii viitorului în orașele noastre”, a spus Doru Dăncuș, primarul Băii Mari. Discuțiile de aici au fost structurate pe etape de proiect, iar printre cele mai importante se numără: utilizarea resurselor subvalorificate și lemnul postconsumer; desig­nul climatic-inteligent pentru construcții din lemn; testare, documentare, demonstrații experimentale și workshopuri aplicate; sustenabilitatea lanțului de producție și echilibrul resurselor; strategii de comunicare, diseminare și exploatare a rezultatelor. Delegația noastră a profitat de acest prilej și pentru a schimba idei și soluții pentru comunitățile noastre cu prima femeie primar din istoria orașului Siena, Nicoletta Fabio.

În luna septembrie a acestui an Baia Mare a fost gazda summitului „The past, present and future of wood” din cadrul consorțiului Timberhaus. O întâlnire pe care municipiul nostru a organizat-o cu seriozitate și responsabilitate, fapt pentru care s-a stabilit, împreună cu coordonatorul acestui consorțiu, ca următorul eveniment extins de proiect să aibă loc în luna mai, tot în Baia Mare.