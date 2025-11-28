Gunoaie deasupra „cartierului” Ponorâta

E deja un leitmotiv, dar refuzăm s-o luăm ca pe o stare de normalitate. Iar se adună gunoaie deasupra cartierului de romi Ponorâta, pe limita cu comuna vecină Vima Mică și satul Peteritea.

Culmea, alături de gunoaie, la câțiva metri, a apărut un container metalic imens, pe care nu trebuie decât să…îl folosească. Pe de altă parte, continuă să ardă gunoaie în containerele de pe lângă drum, dar aparent unii sunt grijulii cu stratul de ozon, nu le mai ard, le aruncă dincolo, în satul vecin!