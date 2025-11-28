Modificări importante ale regimului rutier pe unele străzi din Sighetu Marmației

Municipiul Sighetu Marmației informează cetățenii că au fost adoptate mai multe măsuri menite să contribuie la optimizarea circulației rutiere și creșterea siguranței pietonilor. Astfel, s-au stabilit unele modificări care intră în vigoare la data de 28 noiembrie 2025.

Concret, se instituie sens unic pe strada Eroilor, cu sensul dinspre parcul Grădina Morii spre intersecția străzii Eroilor cu b-dul Independenței și doar pe această poțiune. De la intersecția străzii Eroilor cu b-dul Independenței spre girația de pe strada Avram Iancu strada Eroilor rămâne cu dublu sens. Apoi se instituite sens unic pe strada Zimbrului, pe tronsonul dintre intersecția cu strada Eroilor și intersecția cu b-dul Independenței cu sensul de mers dinspre intersecția cu str. Eroilor spre intersecția cu b-dul Independenței. De asemenea, strada Mihai Eminescu revine la sens unic de la intersecția cu str. Gh. Lazăr până la parcul Grădina Morii (sens de mers dinspre intersecția cu str. Gh. Lazăr spre parc). Apoi se instituite sens unic și pe strada Simion Bărnuțiu (tronson și sens de mers cuprins între intersecția străzii cu str. Ștefan cel Mare până la intersecția cu str. Szilagyi Istvan). Nu în ultimul rând, se instituie sens unic pe ambele străduțe din fața Hotelului Marmația, cu sensul de mers dinspre str. Mihai Eminescu spre str. Eroilor.

Lucrări în derulare la Sighetu Marmației

În aceste zile s-a turnat primul strat de asfalt pe două tronsoane ale străzii Locu Târgului din Municipiul Sighet. „Asfaltarea și modernizarea străzilor de pământ constituie o prioritate pentru administrația publică locală”, au spus reprezentanții primăriei.