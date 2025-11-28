Toate condițiile pentru extinderea rețelei de gaz în Vadu Izei

După ce au observat că așteaptă zadarnic bunăvoința guvernelor pentru extinderea rețelei de gaz dinspre Sighet spre comuna vecină și alipită, cei din Vadu Izei au purtat negocieri cu firma care face extinderile de rețele în municipiul de pe Iza și Tisa.

Demersuri s-au făcut încă din…2014, ne spune primarul Petru Vlașin, dar acum s-au înțeles cu firma și vor extinde rețelele de gaz. De asemenea, sunt așteptați pentru rețele de apă/canal și cei de la Vital, prin fostul program ADI.