1 Decembrie în Maramureș • Unde şi cine (mai) sărbătorește Marea Unire?

Pus sub semnul economiilor și al reformei, anul 2025 nu va fi unul în care să vedem mari sărbători de Ziua Națională. În țară, ici-colo, până și paradele se subțiază și țin cont de… bugete. Maramureșul, la rândul lui, trebuie să sărbătorească, fie și numai prin prisma marilor înaintași care au participat și au făcut Marea Unire, la 1918. Am căutat autoritățile localităților relevante, în cazul de față locurile de baștină ale lui George Pop de Băsești, Ilie Lazăr și Vasile Lucaciu. Au case memoriale, au participat active la Unire, ar merita onorați, nu?

La Șișești, la complexul muzeal Vasile Lucaciu, ne spune primarul Ioan Mircea Tentiș, pe 1 decembrie se va ține un Te deum la biserica ortodoxă, apoi se va merge la muzeu, la ora 12, unde va avea loc o altă slujbă religioasă, catolică. Apoi, la scena din fața bisericii, vor vorbi istorici, vor fi și artiști invitați. Se va servi vin fiert. Pe de altă parte, ne spune edilul, problema reabilitării complexului muzeal a rămas un cartof fierbinte în mâna autorităților, nici Ministerul Culturii, nici alte finanțări nu au avut disponibili banii necesari reabilitării întregului complex. Proiectul era de 3 milioane euro… Prin urmare, Primăria Șișești împreună cu parohia greco-catolică au adunat bani și anul viitor încep lucrări de punere în siguranță a școlii confesionale și a casei muzeale. Va fi o schimbare a șindrilei și alte lucrări necesare, de 200.000 lei.

În Băsești, autoritățile au devansat sărbătoarea cu un eveniment anterior, ne spune primarul Ioan Călăuz, și de Sfântu Gheorghe au ținut un simpozion dedicat lui George Pop, cu patru doctori în istorie și cu manifestări. Așa se face, ne spune edilul, că acum sărbătoarea va fi mai mult locală, cu elevi, cu localnici, dar vor veni probabil oficialități, cu coroane, la bust, dar vor fi așteptați.

În Giulești însă, și cu ocazia a 130 de ani de la nașterea lui Ilie Lazăr, pe 12 decembrie, primăria, centrul de cercetări istorico-teologice, Academia Civică și fundațiile Hanns Seidel și Fundația Corneliu Coposu vor organiza manifestări specifice. Nu de 1 decembrie, ci pe 12 decembrie. Vor fi, în ordine, liturghie, vizită la casa memorială, depunere de coroane la monument, apoi simpozionul Dr. Ilie Lazăr-destinul exemplar al unui model pentru generațiile viitoare. Vor participa episcopul greco-catolic de Maramureș, Ana Blandiana, Thierry Wolton-scriitor și istoric al comunismului, alți oaspeți de seamă printre care președintele asociației foștilor deținuți politici din România, profesori, scriitori etc.

Altfel spus, chiar dacă e un an sărac, autoritățile fac eforturi în a nu lăsa să treacă Marea Unire și autorii ei în anonimat. Bine-ar fi ca și noi, cei simpli, să nu ne mulțumim cu o paradă văzută la Tv. Și cu aroma de fasole la ceaun oferită de oficialități.