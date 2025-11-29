Astăzi are loc deschiderea oficială a evenimentului „Iarna Băimăreană”

Primăria Municipiului Baia Mare anunță debutul oficial al programului „Iarna Băimăreană 2025”, unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului de sărbători. Evenimentul de deschidere are loc astăzi, în Piața Libertății (Centrul Vechi), de la ora 17:00, iar băimărenii sunt invitați să participe la o seară festivă dedicată comunității. Manifestarea va debuta cu un spectacol-concert susținut de Teatrul Municipal Baia Mare (partea I), pregătit special pentru publicul de toate vârstele. Momentul central al serii va avea loc la ora 18:00, când se va aprinde iluminatul ornamental de sărbători. De la ora 18:10, seara va continua cu partea a II-a a spectacolului-concert oferit de Teatrul Municipal Baia Mare.