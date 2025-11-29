Copilașii de pe Pirita, lăsați pe dinafară

Sistemul de educație nu se poate adapta la nevoile lor

Activitățile zilnice desfășurate împreună cu copilașii din pungile de sărăcie ale Băii Mari de către Asociația Pirita Children scot la iveală un adevăr dur. Sistemul actual de educație nu face suficient pentru a-i integra pe acești elevi și copiii nu primesc o alternativă la modul real.

”Ce vedem noi, zi de zi, este că dacă reușim să organizăm un mediu cald, primitor, adaptat la nivelul fiecărui copil; să gândim activități care stimulează curiozitatea; să încurajăm copiii să colaboreze, să se susțină reciproc și să le oferim posibilitatea de a alege, de a decide, de a argumenta, atunci, copiii participă cu adevărat. Ei se simt motivați, sunt interesați să reușească și să înțeleagă. Toate aceste observații pe care le putem măsura zilnic arată că unul dintre factorii cei mai importanți în ecuația abandonului școlar este de fapt excluziunea lentă prin care sistemul public de educație nu știe, nu vrea, nu poate să se adapteze la nevoile copiilor și așteaptă ca toți copiii, mai ales cei vulnerabili, să se apropie prin forțe proprii de un șablon, considerat de succes”, au explicat reprezentanții Asociației Pirita Children.

Cu toate că nu se pot face schimbări semnificative în mediul familial al copiilor, faptul că micuții au o alternativă de petrecere a timpului într-un mod constructiv după terminarea orelor este un pas esențial în dezvoltarea lor.

”Noi nu am reușit să influențăm semnificativ mediul familial din care provin copiii cu care lucrăm, dar am reușit să creăm o alternativă: un centru de zi potrivit cu nevoile lor și o relație de încredere cu învățătoarele și părinții lor.

Credem că este un model de intervenție bun care ajută concret și imediat, ca acești copii să participe și să se mențină în educație. Abandonul școlar nu se întâmplă doar pentru că sunt probleme în mediul familial al copiilor, ci mai ales pentru că sunt probleme în mediul școlar unde acești copii ar trebui să fie incluși”, mai spun oficialii asociației.