Discuții deschise cu tinerii pe tema consumului de droguri

Discuțiile cu tinerii despre consumul de droguri sunt esențiale și pot avea un impact major asupra modului în care aceștia iau decizii în viitor. În acest sens, Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare continuă acțiunile de prevenire a consumului de droguri, prin conversație sinceră și informată în rândul tinerilor.

”Din păcate, tinerii sunt tot mai expuși la presiune socială, curiozitate și informații false. În acest sens, o echipă formată din specialiști ai DAS, ai Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș, precum și o persoană aflată în recuperare după consumul de droguri au purtat discuții cu studenții din anii I şi III, din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare – specializarea Asistență Socială. Întâlnirile cu tinerii studenți au avut loc în zilele de 25 și 26 noiembrie 2025, iar principalele subiecte abordate au făcut referire la: efectele reale ale drogurilor, riscurile pe termen scurt și lung, consecințele legale și sociale, modul în care func­ționează dependența. Având în față o persoană care a trecut prin așa ceva, studenții au fost deschiși la dialog, având multe întrebări și curiozități. Suntem cu toții conștienți că atunci când adulții discută deschis, fără moralizare, tinerii se simt înțeleși și sunt mai dispuși să ceară ajutor dacă au o problemă”, au punctat responsabilii DAS Baia Mare.