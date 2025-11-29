În premieră, Florin Coca îşi expune colecţia de halbe de bere la Bastionul Măcelarilor Baia Mare

O expoziţie inedită va fi găzduită până în 26 ianuarie, la Bas­tionul Măcelarilor din Baia Mare (Piaţa Izvoarelor nr. 1). Băimăreanul Florin Coca îşi expune colecţia de aproape 700 de halbe de bere, adunate de pe întreg mapamondul. Este pentru prima dată când băimăreanul îşi prezintă public exponatele, iar muzeografii spun că expoziţia e cu adevărat inedită, pentru că nicăieri în ţară nu a mai fost organizat un astfel de eveniment.

Povestea colecţiei a început în anul 1990 când Florin Coca, student pe atunci la Bucureşti, a primit în dar o halbă de bere. Încet, colecţia s-a întregit şi cu alte piese. Unele au fost achiziţionate de colecţionar, iar altele au fost primite în dar de la prieteni, de la familie, de la cei care au aflat de pasiunea lui Florin Coca.

„Povestea a început în 1990 cu prima halbă care e de la Hanul cu bere din Bucureşti. De acolo am primit-o. Eram student. Încet, încet colecţia s-a întregit şi cu alte halbe, cele mai multe din Germania. A aflat lumea şi în­cet s-a răspândit vestea. Am şi achiziţionat din ele, le-am cumpărat de pe unde am fost în lume, dar majoritatea sunt primite de la prieteni, de la familie”, spune Florin Coca.

Fiecare piesă e unicat. Băimăreanul spune că nu are nicio dublură. Mai mult, fiecare halbă are şi povestea ei. În colecţia băimăreanului sunt halbe de diferite mărimi. Cea mai mare, de 5 litri, provine din Austria, iar cea mai mică e de 50 de mililitri. Colecția, adunată cu pasiune de Florin Coca cuprinde piese din întreaga lume: Europa, America de Nord, Centrală și de Sud, Africa, Asia Mică și Oceania și oferă o perspectivă globală asupra culturii berii.

„Halbele de bere sunt din toată lumea. Din Mexic, Ecuador, Costa Rica, Noua Zeelandă, SUA, din toată Europa, Slovacia, Cehia, Franţa, din Germania cele mai multe etc. Sunt în jur de 700 de halbe. La Bastionul Măcelarilor sunt expuse toate halbele de bere din colecţie. Sunt foarte multe interesante. Fiecare piesă e unicat. Nu am dubluri. Sunt şi din sticlă, din zinc, de ceramică cele mai multe, de lemn. Am o halbă de 5 litri, de 3litri, de un litru şi am mici mici, de 50 mililitri”, a adăugat Florin Coca.

Băimăreanul mai spune că din câte informaţii are, în Baia Mare nu mai există un colecţionar de halbe de bere. Până acum nu a mai ieşit public cu colecţia sa, dar s-a lăsat convins de un muzeograf care îi este prieten. La propunerea acestuia a acceptat să îşi scoată exponatele în faţa publicului. Până acum halbele de bere puteau fi văzute doar de cei care îi treceau pragul casei.

Expoziţia „Cu halbele în jurul lumii” este organizată de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, în parteneriat cu Teatrul Municipal Baia Mare și Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș. Este un prilej unic de a admira o colecție impresionantă formată din aproximativ 700 de halbe de bere.