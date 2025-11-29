Modernizarea școlii din Crăciunești, în plină desfășurare

Lucrările la Școala Crăciunești, corpul B, sunt în grafic, anunță Primăria Bocicoiu Mare. S-a demontat acoperișul vechi, s-au turnat centuri și grinzi de beton armat și s-a montat acoperișul nou.

De asemenea, s-a realizat termosistemul la exteriorul clădirii, lucrări care au fost finalizate, iar acum se lucrează la spațiile interioare unde se schimbă instalația electrică, sanitară și se reabilitează complet toate sălile de curs. La finalizarea lucrărilor, elevii vor beneficia de o clădire complet reabilitată, modernă și dotată la standarde europene. Administrația locală spune că a reușit să obțină și prima tranșă de bani, 332.000 de lei, cofinanțare de la Ministerul Dezvoltării, așa că proiectul continuă.