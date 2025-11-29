Proiectul de apă-canal din Baia Mare a ajuns la 35% grad de realizare

Proiectul Vital de înlocuire a infrastructurii de apă și apă uzată a ajuns la un grad de execuție de aproximativ 35% în Baia Mare. Deși procentul nu pare mare, totuși, în el sunt incluse o mulțime de străzi cu lucrări finalizate.

”Lucrările de schimbare a rețelelor de apă, canalizare și gaz au produs în ultima vreme – trebuie să recunoaștem – cel mai mare deranj în municipiu. Au fost străzi închise, unele refaceri au mai întârziat, altele nu au fost de cea mai bună calitate. În schimb, n-am dus lipsă de praf, noroi și nervi. Dar am reușit să finalizăm în acest an un număr important de străzi sau doar porțiuni de străzi din cartiere”, a spus Horia Buhan, administrator public al Municipiului Baia Mare. Printre străzile pe care s-au finalizat lucrările putem aminti: Gheorghe Șincai, Culturii, Horea, Păltinișului, Pășunii, Rapsodiei, Colonia Topitorilor, Rozelor, Cerbului, Vasile Alecsandri, Aleea Jupiter, Cloșca, Plaiului, Hortensiei, Fructelor, Grigore Ureche, Republicii, Aleea Dobrogei, Fabricii, Agriculturii, Ecaterina Teodoroiu, Mărăști, Petru Rareș, Aleea Uranus, Traian, Someșului, Turbinei, Simion Bărnuțiu, Anton Pann, Gării, Privighetorii, Dealul Crucii, Sudului, Forestierului, Podul Viilor, Piața Libertății, Victoriei, Piața Păcii, Aleea Armoniei, Teatrului, Melodiei, Luncii, Pădurarilor, Râului, Lazuri, Arinului, Gorunului, Afinei, Gutinului, Brândușelor, Piața Izvoarele.

Se va lucra

și pe perioada iernii

Bineînțeles că lucrările și disconfortul ce vine la pachet cu acestea vor continua, însă la final băimărenii vor beneficia de servicii mult mai bune. ”Desigur, la unele străzi refacerile nu sunt finalizate, dar măcar rețeaua este una nouă. Am solicitat operatorilor să lucreze sincronizat, astfel încât după refacere să nu fie nevoie de noi săpături, care să impună alte asfaltări, alți bani pierduți, inclusiv pentru ei. Și în mare chiar s-a reușit. Vestea bună pentru băimăreni este că nu mai sunt la fel de multe lucrări ca în timpul anului. Dar ele nu s-au terminat, ceea ce pentru unii poate fi o veste proastă – fiindcă nu scăpăm de disconfort -, iar pentru alții o veste bună, ca semn că se face treabă în municipiu. Lucrările au început în luna mai și consider că s-a lucrat bine în această perioadă. Dar mai avem nevoie de răbdare, înțelegere, toleranță din partea băimărenilor pentru încă un an. Ne dorim ca măcar aceste șantiere să le închidem cât mai repede. De aceea vom lucra în cartiere, printre blocuri, și iarna, atunci când condițiile vor permite. Refacerile finale se vor face în primăvară, dar e important ca mai întâi să finalizăm partea de săpătură”, a conchis administratorul orașului.