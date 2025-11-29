Proiectul Pași spre autonomie s-a încheiat

Proiectul Pași spre autonomie, implementat de Asociația Esperando, cu sprijinul Consiliului județean Maramureș, s-a încheiat. Acesta a urmărit promovarea incluziunii sociale, dezvoltarea personală și participarea activă a tinerilor cu dizabilități, printr-o serie de activități menite să sprijine autonomia, sănătatea, educația nonformală și orientarea profesională. Astfel, în perioada iunie – noiembrie 2025, proiectul a implicat 20 de tineri cu dizabilități din cadrul Asociației Esperando și Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Griviței, care au participat la: 5 ateliere de gătit, 5 ateliere IT, 8 ședințe de hipoterapie și o excursie cu scop educativ și de socializare, care a avut loc la Cluj-Napoca.

”Toate activitățile au fost adaptate în funcție de nevoile și capacitățile participanților, fiind concepute într-un format interactiv, accesibil și incluziv. Acestea au urmărit atât dezvoltarea motrică și psihică, cât și dobândirea unor abilități practice utile în viața de zi cu zi. Un obiectiv important al proiectului a fost și facilitarea socializării. Participanții au fost încurajați să se exprime cu încredere în cadrul activităților educative, recreative, culturale și de dezvoltare personală, beneficiind și de sprijinul voluntarilor Asociației Esperando. Pe parcursul celor cinci luni de implementare, echipa de proiect a urmărit ca activitățile să contribuie la creșterea stimei de sine, la îmbunătățirea abilităților de comunicare și colaborare, la dezvoltarea competențelor fizice pentru a trece dincolo de bariera discriminării sociale”, au declarat reprezentanții Asociației Esperando.

În plus, sesiunile de hipoterapie și activitățile dedicate autonomiei în bucătărie au sprijinit îmbunătățirea condiției fizice și dobândirea independenței funcționale. Acest proiect a fost realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș și este finanțat în cadrul programului pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a programelor, proiectelor și acțiunilor în domeniul tineret.