Reabilitarea primăriei din Seini, în stadiu avansat

Primăria Orașului Seini beneficiază, prin fonduri nerambursabile PNRR, de lucrări ample de reabilitare totală a Corpurilor A și B. Proiectul se află într-un stadiu avansat, cu un progres semnificativ al execuției.

Până în acest moment au fost înlocuite integral toate rețelele tehnice, iar componenta esențială o reprezintă creșterea eficienței energetice a imobilelor. ”Această investiție este deosebit de importantă, atât pentru orașul nostru, cât și pentru conservarea și modernizarea acestor clădiri, care vor oferi condiții moderne, sigure și sustenabile pentru activitățile viitoare”, au explicat reprezentanții administrației orașului, beneficiarii investiției.