Restanță pierdută

Știința Explorări Baia Mare – CSU Știința București 0-3 (16-25, 20-25, 16-25)

Știința Explorări a pierdut în minimum de seturi restanța din etapa 4 cu CSU Știința București. Joi seara, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, elevii lui Liviu Râpeanu au pierdut cu scorul de 0-3 (16-25, 20-25, 16-25), irosind astfel șansa de a urca în ierarhie.

Eșecul din restanță a venit ca urmare a unei prestații modeste, în care preluarea a fost principalul dușman al voleibaliștilor noștri, aspect care a cântărit decisiv în stabilirea deznodământului final.

Știința Explorări are acum o săptămână de pauză până la următorul meci oficial (6 decembrie, etapa 8), tot acasă, cu CSM București, după ce a disputat în devans meciul din cadrul etapei 7, din deplasare, cu Rapid București, încheiat cu scorul de 3-1 în favoarea echipei din capitală.

Știința Explorări Baia Mare: Neamu 5 p (2 blocaje), Piskacek, Breban 9 p (2 blocaje), Tănase 3 p (un blocaj), Ciatău 2 p, Cheagă 10 p (2 ași, 2 blocaje), Urian (libero, 43% recepție pozitivă, 36% excelentă). Au mai jucat: D. Pop 3 p, Badea 2 p (un blocaj), Șugubețu, Patca. Antrenori: Liviu Râpeanu, Ciprian Neamț, Gheorghe Socaciu.

CSU Știința București: Balu 5 p (2 ași, 2 blocaje), Milcică 9 p (2 ași, 3 blocaje), T. Aciobăniței 9 p (un as, un blocaj), Viloria 4 p, Balashov 11 p (3 ași, un blocaj), Runcan 12 p (un as, un blocaj), Ciubotaru (libero, 62% recepție pozitivă, 62% excelentă). A mai jucat: Mărgineanu. Antrenori: Nikolaos Gitzdekos, Iancu Răchită.

Au arbitrat: Cristian Șanta (Cluj-Napoca) și Ionuț Buciu (Zalău). Observator FRH: Mircea Gătej (Bistrița).