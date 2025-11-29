Restricții de circulație cu ocazia Zilei Naționale în Baia Mare

Municipiul Baia Mare informează cetățenii cu privire la instituirea restricțiilor de circulație cu ocazia organizării ceremonialului militar și religios de Ziua Națională a României.

Astfel, Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației a aprobat următoarele:

– închiderea circulației autovehiculelor în data de 30.11.2025, între orele 14:00 şi 17:00, pe bulevardul Unirii, tronson cuprins între bd. Republicii și str. Hortensiei;

– închiderea circulației autovehiculelor în data de 01.12.2025, între orele 8:00 şi 18:00, pe bulevardul Unirii, tronson cuprins între bd. Republicii și str. Hortensiei, precum și pe bulevardul Republicii, tronson cuprins între bd. Unirii și str. Vasile Alecsandri, între orele 8:00 şi 14:00;

– interzicerea staționării/parcării autovehiculelor în perioada 30.11.2025, ora 14:00 – 01.12.2025, ora 18:00, pe bulevardul Unirii, tronson cuprins între bulevardul Republicii și strada Hortensiei, pe bulevardul Republicii, între bulevardul Unirii și strada Vasile Alecsandri (partea dinspre SRI și Catedrala Episcopală), precum și parcarea din zona Intesa San Paolo Bank.