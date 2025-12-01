Sfânta Liturghie Arhierească la biserica Sfântul Andrei din Baia Mare

Duminică, 30 noiembrie 2025, a XXX-a după Sfintele Rusalii, în care, anul acesta, este ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, încreștinătorul și ocrotitorul României, sărbătoare națională bisericească și civilă, și a Sfântului Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească la biserica omonimă din Baia Mare, cu ocazia sărbătorii hramului, și a rostit cuvânt de învățătură, paroh Preot Vasile Botiș.

„Praznicul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat este zi națională bisericească și sărbătoare națională legală, adică zi în care nu se lucrează, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. În 1995 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei să fie însemnată în calendar cu cruce roșie, adică să fie ținută cu multă solemnitate și cu multă evlavie. În 1997 Sfântul Sinod a proclamat sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei ca sărbătoare națională bisericească, iar Parlamentul României a legiferat, în 23 iulie, prin legea 147, din 2012, ca sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei să fie sărbătoare legală, adică zi în care nu se lucrează. Cinstim pe Sfântul Apostol Andrei în preziua noastră națională, sunt două sărbători în tandem, împreună, în cinstea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, cel ce ne-a încreștinat pe noi, și apoi, în 1 Decembrie, îi cinstim pe toți eroii și martirii care s-au sacrificat pentru idealul de veacuri al unității noastre naționale. Am revenit la biserica Sfântul Apostol Andrei, pe care am târnosit-o împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, în 2018, la împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire, deci de centenarul Marii Uniri. Este singura biserică în municipiu Baia Mare care poartă acest hram, de aceea în fiecare an venim și cinstim pe ocrotitorul României, pe Sfântul Apostol Andrei, care L-a descoperit pe Hristos la îndemnul și la afirmația Sfântului Ioan Botezătorul. Când Sfântul Ioan Botezătorul a văzut pe Hristos trecând a doua zi după botez, L-a arătat cu degetul și a zis, „Iată mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii”. Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Evanghelist și Apostol Ioan au mers pe urma Mântuitorului și au poposit în casa unde locuia Mântuitorul. Relatează acest episod Sfântul Evanghelist Ioan. Sfântul Andrei și Ioan au fost ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul, la început, după care au devenit ucenici și Apostoli ai Mântuitorului. Acolo a început povestea de urmare a lui Hristos a Sfinților Apostoli, pentru că Apostolii, unii au fost chemați ei înșiși de Hristos ca să-L urmeze, alții au fost aduși de ceilalți, cum a fost Petru, adus de Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, și cum a fost adus Natanael de către a Filip. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru frumusețea sărbătorii Sfântului Apostol Andrei în toată România creștină. Ne bucurăm pentru slujirea acestei biserici de către ctitorul ei, Părintele Indrei Buda, Părintele care a ctitorit biserica, apoi Părintele paroh actual, Părintele Vasile Botiș, lângă care astăzi am așezat pe Părintele Ionuț Todorca, noul protopop al Băii Mari. Să fie toate spre slava lui Dumnezeu și binele bisericii.”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru și pictură bisericească, fost slujitor la această biserică, Pr. Ionuț Todorca, noul protopop al Băii Mari, Pr. Vasile Botiș, paroh, Pr. Alin Groșan de la Schitul „Schimbarea la Față a Domnului”, Baia Mare, Pr. Daniel Cuc, din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Pr. Indrei Buda, coslujitor, fost paroh, Pr. Ioan Gheorghe Stanciu, pensionar, Pr. Ioan Bușecan, pensionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, consilier eparhial cultural, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Diac. Prof. Ionuț Hotico, referent secretariat.

S-a rugat împreună cu credincioșii Ioan Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Sulițanu, și corul parohiei, dirijat de Prof. Adrian Iercoșan.

După otpust, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a prezentat credincioșilor parohiei pe noul preot slujitor, Părintele Ionuț Todorca, noul protopop al Băii Mari, care se întoarce la această biserică după 15 ani de unde a plecat pe calea slujirii la Sfântul Altar din postul de cântăreț bisericesc și a trecut prin treptele diaconiei, preoției și administrative de secretar eparhial, consilier cultural și protopop al Băii Mari. În fața credincioșilor Preasfințitul Părinte Episcop Iustin i-a înmânat decizia de numire.

Cuvântul de învățătură

Un larg cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin pornind de la Sfintele Evanghelii, a duminicii și a Sfântului Apostol Andrei, în care a explicat credincioșilor semnificația lor duhovnicească, iar cât privește pe Sfântul Apostol Andrei importanța încreștinării noastre direct de către un Sfânt Apostol, Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat de Mântuitorul ca să-I urmeze pentru misiunea Sa divină de mântuire a omului.

După încheierea Sfintei Liturghii, Părintele paroh Vasile Botiș a dăruit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin o icoană cu Sfântul Apostol Andrei.

Pr. Vasile Botiș, paroh: „Slavă Sfintei și Celei de o ființă și nedespărțitei Treimi!

Iată, ne aflăm în biserica Sfântului Apostol Andrei, la praznicul însuși al Sfântului Apostol Andrei, cel care a propovăduit Sfânta Treime. Să ne închinăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Astăzi, timp de aleasă bucurie, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a slujit în mijlocul nostru, a adus bucurie și a adus daruri multe. Cel mai mare și mai frumos dar făcut parohiei noastre este prezența Părintelui protopop în soborul nostru, Părintele Ionuț Todorca, vrednic consilier al Preasfinției Sale, care, iată, se întoarce în parohia de unde a plecat în urmă cu 15 ani, pe un drum frumos, pe cărarea aceasta frumoasă a slujirii preoțești alături de Episcopul nostru. Mulțumim Preasfințitului Părinte Episcop Iustin pentru rugăciunile pe care le-a săvârșit și le săvârșește pentru noi, mulțumim pentru iconițele pe care ni le-a adus tuturor copilașilor, care l-au ascultat din dragoste să spună, să rostească, să se roage împreună rugăciunea Tatăl Nostru. Slavă și mulțumire lui Dumnezeu! Amin! Amin! Amin!”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”