A fost aleasă noua conducere a Sindicatului din Administrație Maramureș

Sindicaliștii din administrația maramureșeană au avut Adunarea Generală la final de luna noiembrie.

La eveniment a fost prezent și liderul Federației Naționale a Sindicatului din Administrație, Bogdan Șchiop, precum și președintele Cartel Alfa Maramureș, Florin Hossu. Cu această ocazie, a fost aleasă structura de conducere a Sindicatului. Nicolae Mureșan a fost reconfirmat în funcția de președinte. Din echipa de conducere mai fac parte: Cristian Milian-Secretar general, Codruța Cadar – vicepreședinte Primăria Baia Mare, Camelia Mureșan – vicepreședinte Primăria Baia Mare, Attila Nyerjak – vicepreședinte Consiliul Județean Maramureș, Cîmpean Maria – vicepreședinte Direcția de Asistență Socială Baia Mare, Radu Buda – vicepreședinte Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare, Marius Mihali – vicepreședinte Borșa, Petre Botiș – vicepreședinte Sighetu Marmației, Veronica Pașca – vicepreședinte Lăpuș, Silviu Babici – vicepreședinte Bicaz, Liviu Popan – vicepreședinte Valea Chioarului. În cadrul ședinței au mai fost abordate o serie de subiecte cu privire la activitatea sindicală desfășurată în anul 2025 (mitinguri, greve, pichetări, întâlniri, negocieri, contracte și acorduri colective). De asemenea, s-au stabilit strategia și mijloacele de acțiune pentru apărarea și promovarea drepturilor membrilor Sindicatului din Administrație Maramureș pe parcursul anului 2026, dar s-au făcut precizări și cu privire la demersurile legislative purtate în numele unităților administrativ teritoriale reprezentate și a instituțiilor publice reprezentate.