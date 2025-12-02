Atât de evident, încât nu ai ce interpreta… Reforma nebugetară avansează!!

La mulți ani, români, de orice categorie socială, din orice parte a lumii, de orice tip de gândire socio-politică ați fi Dvs!! De când „nu ne-am mai văzut pe-aci” s-au întâmplat multe. Unele atât de evidente, încât nu au nevoie decât de enumerare, nu ai ce interpreta aici. Dureros e că toate cele de mai jos se petrec atât de „la vedere”, de „pe față” încât ne jignesc inteligența. Rămasă. După asaltul tupeului și al pros­tiei pure. Păi, să vedem.

În programa de liceu revine gramatica și buchisitul, de nevoie, ca să nu mai dăm analfabeți funcțional Țării și Lumii și să nu mai auzim expresii gen „ce fițe în cap mai are și proasta aia de Nichita Stănescu”… Vicepreședintele CSM ne întreabă dacă am vrea să fim judecați de un judecător de 65 de ani. Dacă ne lăsăm operați de un medic, învățați de un profesor de 70, coordonați în luptă de un general, de ce nu? Ministra Mediului constată că peste 1000 de imobile de pe litoral, la propriu, de pe buza Mării Negre, au ajuns cumva ilegal din proprietatea Statului în cea privată. 1000!!!! Ministra de Externe ne spune foarte natural că micșorarea salariilor în MAE nu este realist posibilă, să se încerce altceva. Justiție nu, Armată nu, Poliție nu, judecători nu, primării nu prea, oare nu mai bine botezăm Reforma altfel? Să-i zicem Reforma Nebugetarilor sau cumva? Să fie clar? Că am lămurit și cu cumulul pensie-salariu, a rămas interzis numai pentru proști. Iar reforma pensiilor speciale a fost respinsă pentru că „încalcă principiul egalității în fața legii”. Nu e greșit redactat, oare nu trebuia „încalecă”?! Deși uite, gură de aur, fie ea minoritară: „De am reduce nu cu 10, ci cu 8% cheltuielile de personal din sectorul public, am avea banii de un program Saligny pe un an întreg”. Tanczos Barna.

Între timp, se descoperă în Moldova o fabrică de identități românești, de acte, pentru oricine are „banul la el”, de la ruși la ucraineni la moldoveni. Vicepremierul controversat că a vorbit fără să se cenzureze, doamna cu spitalul, mai zice una, tot sinceră: România are peste 1500 de companii de stat, iar 83 dintre ele au pierderi istorice de 14 miliarde lei. Sub 3 miliarde de euro, bani cu care n-am mai sta cu cușma-n mână pe la porți străine, nu-i așa, patrioți din toate țările, uniți-vă?! Apropo, era să uităm, dar Dvs să nu uitați: 5 milioane de euro a dat partidul cu nume de metal prețios unei televiziuni, adică 150 de case de alea de 35.000 de euro, promise, apoi a cerut decontul de la bugetul de Stat. Și de vă imaginați că celelalte partide nu au dat, sunt imaculate, vă/ne credem/credeți proști.

Între timp, Reforma nebugetară avansează: OMV concediază 1000 de persoane. La uzinele Dacia pleacă 900 de persoane, dar vor fi 19.000. În industria mobilei 2000 de angajați sunt istorie, în 2025, din IT cam 3000. Aproape 130.000 de firme și-au suspendat activitatea, anunță televiziunile. Dincolo? Ne-o spune ministrul Finanțelor: în 2022, cheltuielile de personal la Stat erau de 117 miliarde lei, acum sunt 170 de miliarde. Avem o creștere de 53 de miliarde, de aproape 43%. Dar știți ceva? „A fi cumva”, „niciodată n-o fo’ să nu fie cumva”, „ne-a ajuta Dumnezău și-om trece și prin asta”, așa că La mulți ani, români, de care om/îți fi!