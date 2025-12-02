Concerte live și surprize pentru cei mici de „Crăciunul Comunității – Împreună pentru copii”

Timp de 9 zile, în perioada 5 – 21 decembrie, Parcul Mara se transformă într-un tărâm al emoției, cu ocazia evenimentului „Crăciunul Comunității – Împreună pentru copii”. Publicul va avea parte de muzică live, ateliere pentru cei mici, povești care încălzesc suflete și întâlniri magice cu personaje îndrăgite.

„Crăciunul Comunității – Împreună pentru copii” este mai mult decât un eveniment, este un apel la solidaritate. Este modul prin care ne unim pentru a susține copiii aflați în risc de separare de părinți și familiile vulnerabile din Baia Mare. Ne dorim ca întreaga comunitate să fie parte din procesul de sprijin, de prevenire și de depășire a situațiilor de risc. Pe scena evenimentului vor evolua artiști îndrăgiți ai orașului și județului nostru, grupuri de copii și tineri talentați, pregătiți să ne surprindă cu emoția lor sinceră, dar și formații care vor aduce obiceiuri și datini autentice din Maramureș”, au precizat reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare.

Punctele de atracție ale serilor vor fi două momente speciale:

– 13 decembrie, ora 18:00 – concertul live susținut de Alexandra Ușurelu & Cvartetul Cantabile, o experiență muzicală caldă, sensibilă și plină de lumină.

– 19 decembrie, ora 19:00 – seara tradițiilor și colindei, alături de Suzana și Daciana Vlad, două voci care duc mai departe frumusețea și rafinamentul cântecului maramureșean.

De asemenea, în fiecare sfârșit de săptămână – vineri, sâmbătă și duminică – cei mici sunt așteptați într-un univers al imaginației, al jocului și al emoțiilor. Copiii vor putea crea, visa și se vor putea exprima liber în cadrul atelierelor special pregătite pentru ei: „Scrisoare pentru o copilărie fericită”, atelierele de confecționat decorațiuni de Crăciun, Atelierul de povești și emoții, Cutia Recunoștinței, Atelierul Speranței, dar și prin activități de pictură pe față, gândite să le aducă bucurie și culoare.

Momentele magice continuă cu:

– Scenetă interactivă cu Elsa, Anna, Olaf, Elf, Moș Crăciun și Grinch (6 și 21 decembrie);

– Întâlniri magice cu Mickey și Minnie (7 și 19 decembrie);

– Parada Mascotelor Disney, 12 decembrie, aducând culoare și energie în tot Parcul Mara.