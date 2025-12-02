În Bârsana, cei din HORECA, oportunitate de promovare în cadrul evenimentului „Crăciun în Maramureș”

Primăria Comunei Bârsana aduce la cunoștința locuitorilor și operatorilor economici din comună faptul că CJ Maramureș, alături de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan și Ansamblul Folcloric Național Transilvania, va participa la evenimentul „Crăciun în Maramureș”, organizat la Palatul Parlamentului în perioada 7–11 decembrie 2025.

În cadrul acestui eveniment vor fi promovate colindul, tradițiile și meșteșugurile din Maramureș. „În acest context, invităm structurile de cazare din Comuna Bârsana, care doresc să își promoveze oferta turistică de iarnă, precum și persoanele sau organizațiile care doresc să promoveze obiective turistice sau activități specifice zonei, să transmită materiale de prezentare în format fizic (pliante, broșuri, afișe etc.). Vă rugăm să le transmiteți în format fizic, până la data de 4 decembrie 2025, în atenția Serviciului Turism și Relații Publice, Direcția Finanțe, Turism și Relații Publice, B-dul Unirii 15 Baia Mare. Persoană de contact: Claudiu Dobrican – 0744.881.159. Vă încurajăm să profitați de această oportunitate de promovare a comunei noastre la nivel național”, a spus Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana.