Instituțiile de învățământ din Vișeu de Sus, modernizate la standarde europene

Investițiile în educație sunt esențiale pentru a construi un viitor puternic pentru tinerii noștri – este sloganul după care s-a ghidat autoritatea locală din Vișeu de Sus în ultimii ani.

Și rezultatele nu au întârziat să apară. O serie de unități de învățământ au fost reabilitate din temelii până în prezent. „Susținem educația și construim condiții cât mai bune de învățare-predare-socializare. Prin proiecte dedicate dezvoltării elevilor, sprijinim o comunitate care crește în mod sănătos, încrezătoare și pregătită pentru provocările de mâine”, au declarat cei din primăria orașului. Printre școlile modernizate putem aminti: Liceul Teoretic „Bogdan-Vodă” – Vișeu de Sus; Școala Nr. 4, de pe strada 1 Mai – reabilitată integral prin PNRR și Școala Gimnazială Nr. 7 – Vișeu de Sus – un stâlp al sistemului educațional din oraș.