Pentru a transporta copilașii grav bolnavi la tratamente, Maramureșul are nevoie de Șoferi de Suflet

Asociația Magic vine în sprijinul copiilor grav bolnavi care au nevoie de sprijin pentru a ajunge la tratamente. Sunt numeroase familii care reușesc cu greu să facă față costurilor cu aceste deplasări, iar aici intervine proiectul „Șofer de Suflet”, prin care, voluntari din întreaga țară, se oferă să acopere aceste drumuri, costurile cu combustibil fiind acoperite de către asociație.

În județul Maramureș există trei astfel de șoferi de suflet, care de ani de zile se implică în acest proiect. Din păcate însă, aceștia nu reușesc mereu să acopere solicitările și de aceea, adesea, le sar în ajutor colegii din Satu Mare, Bistrița-Năsăud și Cluj.

„În județul Maramureș avem în prezent 3 voluntari activi, iar în județul Satu Mare tot 3 voluntari. Ei formează o mică, dar extrem de dedicată comunitate, mereu gata să răspundă atunci când un copil are nevoie să ajungă la tratament. Se întâmplă ca uneori să apelăm la voluntari din județele vecine, deoarece comunitatea de „Șoferi de Suflet” funcționează ca o rețea solidară. Voluntarii ajută ori de câte ori pot, fără să se limiteze la o anumită zonă geografică; ei se implică acolo unde este nevoie și în funcție de timpul disponibil. Tocmai de aceea, fiecare nou voluntar contează enorm și poate face o diferență reală pentru un copil aflat în drum spre tratament și pentru familia acestuia”, a declarat Bogdan Ciuhat, manager de proiect Șofer de Suflet.

Unul dintre șoferii de suflet din județul nostru este Gheorghe Tepei, care este voluntar în acest proiect de câțiva ani. Până acum, a parcurs peste 34.000 km și a transportat 28 de copii cu care a făcut 70 de drumuri. Acesta mărturisește că sprijinul acordat familiilor cu copilași care suferă de afecțiuni grave este esențial.

„Din păcate, în multe cazuri, unde este un copil bolnav și familia are o situație financiară dificilă. Colegele noastre din cadrul asociației merg pe secțiile de oncologie și acolo iau legătura cu familiile. Ulterior, părinții anunță când au nevoie de deplasări cu copilașii și traseul. Se face un tabel, iar șoferii care pot să preia traseul respectiv se înscriu și apoi primesc datele de contact ale familiei. Ne dorim să atragem noi voluntari, pentru că, din păcate, încă mai există drumuri neacoperite. Apelează la noi oameni și nu se găsește cine să-i ducă, mai ales în zona Moldovei. De aceea vrem să atragem noi șoferi de suflet”, a declarat Gheorghe Tepei.

Alt șofer de suflet din Maramureș, Vlad Rus, îi încurajează pe cei care vor să facă mai mult, să se alăture acestui proiect.

„Eu am început să fac asta după ce am văzut un articol al Asociației Magic pe Facebook și am început să-i urmăresc. Îmi doream să fac ceva mai mult decât ce fac zi de zi, voiam să fac ceva și pentru suflet. Am simțit că mi se potrivește și m-am apucat de treabă. Fac asta de cel puțin 3-4 ani. Aplecarea asta spre oameni o am dintotdeauna. Îmi place să ascult oamenii, să empatizez cu ei. Îmi doresc să fiu alături de oameni, asta mă motivează. Nu este greu deloc greu, dacă faci asta din suflet. Nevoia este foarte mare. Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem câtă lume este bolnavă. Referitor strict la acest proiect, sunt o grămadă de copii care au nevoie de ajutorul oferit de Asociația Magic. Ar fi nevoie de dublu-triplu de oameni ca să facem față copiilor care sunt acum. Cu siguranță sunt și mai mulți care au nevoie, dar care nu sunt înscriși”, a declarat Vlad Rus.

Unul dintre șoferii din județele vecine care a sărit adesea în ajutor pentru a transporta copiii din Maramureș la tratamente este Marius Crișan din Satu Mare. Acesta mărturisește că vede viața altfel, după ce a devenit șofer de suflet.

„La început am avut anumite temeri, că o să-mi fie greu, dar, în timp am realizat că ajutându-i pe ei, mă ajut și pe mine. Realizezi cât de norocos ești că tu și familia ta sunteți sănătoși. Te ajută să vezi altfel provocările vieții, când îi vezi pe alții că se confruntă cu probleme mult mai mari decât ale tale. Au fost copii pe care i-am luat din Maramureș, din zone precum Sighet, Borșa, dar și din județul Sălaj. Ar mai fi nevoie de câțiva șoferi pentru că uneori, din păcate, nu putem să ne organizăm să onorăm toate cererile beneficiarilor”, a declarat Marius Crișan.

În acest moment, în Maramureș, sunt 5 familii care au nevoie de transport recurent către spitale pentru tratament, controale sau investigații. La nivel național, 26.707 de părinți și copii au beneficiat până acum de ajutorul Asociației Magic. Voluntarii au parcurs 4.019.214 km, echivalentul a 10 drumuri Pământ – Lună. Familiile au economisit 3.819.599 RON, adică peste 750.000 euro, bani care altfel ar fi fost cheltuiți exclusiv pe transport.

„Pentru multe dintre familii, aceste costuri ar fi fost imposibil de acoperit, mai ales în cazul tratamentelor de lungă durată, al internărilor repetate sau al controalelor dese. Ajutorul primit nu înseamnă doar bani economisiți – înseamnă acces neîntrerupt la tratament, șansa de a continua lupta și sentimentul că nu sunt singuri în fața bolii. Sprijinul practic oferit de voluntari transmite familiilor că există o comunitate reală care le ține aproape, reducând vizibil și povara emoțională”, mai precizează Bogdan Ciuhat.

Persoanele care doresc să se alăture echipei de voluntari din cadrul Asociației Magic o pot face oricând, completând formularul de voluntariat și menționând „Șofer de Suflet” la întrebarea „În ce proiect Magic ți-ar plăcea să te implici?”. Formularul poate fi accesat la link-ul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdec9WRe9cNkmUkRvmmaIX4QXMrDA9-L1ZRH4En4ivcZ6eshQ/viewform