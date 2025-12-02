Primăria Baia Mare • Ultimele pregătiri înainte de Competiția „Capitala Tineretului”

Mai sunt doar câteva zile până când tinerii băimăreni, alături de cei din Nyíregyháza, vor urca pe scenă la Budapesta pentru a susține candidatura comună în competiția „Capitala Tineretului” din Ungaria.

„Baia Mare și Nyíregyháza, două orașe, o singură inimă. Se fac ultimele pregătiri înainte de semifinalele competiției pentru titlul de Capitala Tineretului din Ungaria. Am avut, cu această ocazie, bucuria să primim zilele trecute o delegație oficială a partenerilor noștri din care au făcut parte primarul tinerilor din Nyíregyháza, Décsi Dorottya; Kováts Soma și Müller Tamás, membri ai Consiliului Tinerilor din Nyíregyháza și directorul centrului de tineret Mustárház, Dombóvári Gábor, alături de care am pus la punct ultimele detalii ale strategiei noastre comune. Am discutat, printre altele, despre conceptul proiectului nostru comun și de susținerea de care ne bucurăm din partea celorlalte orașe înfrățite și partenere, a cetățenilor de onoare ai municipiului nostru și inclusiv personalități locale emblematice din sfera culturală-artistică și sportivă. Le-am prezentat mai apoi câteva dintre reperele culturale ale municipiului Baia Mare, printre care Centrul Istoric, Turnul Ștefan și Colonia Pictorilor, unde au urmărit o proiecție imersivă dedicată școlii de pictură băimărene și, împreună cu tinerii noștri, au format o inimă umană, simbol al mottoului nostru: două orașe, o singură inimă”, a explicat Doru Dăncuș, edilul municipiului. Balogh Eszter, Pașca Cristian și Gircsis Orsolya sunt elevii băimăreni care au fost aleși să ne reprezinte în semifinala din 4 decembrie, însoțiți de Noémi Vida și Dan Carpov, coordonatori ai proiectului. Întreaga competiție va fi televizată, inclusiv prezentarea noastră va putea fi urmărită live: „Cred cu tărie că, indiferent de rezultat, suntem câștigători. Pentru că fiecare astfel de inițiative și de acțiuni sunt un pas înainte spre un noul nivel de deschidere și cooperare internațională. Întărim legăturile cu orașele înfrățite și partenere, dezvoltăm proiecte comune, construim punți care rezistă în timp. Dovedim, zi de zi, că suntem un oraș european în sensul real al cuvântului”, a conchis primarul băimărean.