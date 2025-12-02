Ziua Porților Deschise la DGASPC Maramureș

DGASPC Maramureș și Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Griviței Baia Mare organizează în data de 3 decembrie, Ziua Porților Deschise, pentru a sărbători Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Sub titulatura „Cine sunt eu contează. Ce învățăm devine parte din ceea ce suntem”, vor fi organizate o serie de activități, între orele 10:00 și 13:00. Programul zilei conține ateliere de confecționare ornamente de Crăciun, tehnici de împâslire a lânii, interacțiune și comunicare, dar și cântece.