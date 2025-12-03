Autoritățile maramureșene continuă demersurile pentru operaționalizarea Podului peste Tisa

După ce oficialii din Ministerul Transporturilor au anunțat că lucrările la Podul peste Tisa vor fi recepționate undeva la finalul lunii decembrie, conducerea Consiliului Județean Maramureș a precizat că mai trebuie parcursă o etapă esențială. Mai exact, e nevoie de o Hotărâre de Guvern pentru operaționalizarea podului.

„Săptămâna viitoare voi fi la București în vederea obținerii unei Hotărâri de Guvern pentru operaționalizarea podului peste Tisa. Mai există o Hotărâre de Guvern pentru înființarea punctului de trecere a frontierei. Mai trebuie o Hotărâre de Guvern pentru a exista personal angajat care să lucreze atât la vamă, cât și la celelalte instituții de control ce trebuie să fie prezente acolo, de la cele fitosanitare până la ANSVSA, pentru a asigura verificările necesare. Vorbim de cea mai mare vamă construită în România în ultimii ani. Întregul amplasament are mai mult de un km lungime”, a explicat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.