După ce oficialii din Ministerul Transporturilor au anunțat că lucrările la Podul peste Tisa vor fi recepționate undeva la finalul lunii decembrie, conducerea Consiliului Județean Maramureș a precizat că mai trebuie parcursă o etapă esențială. Mai exact, e nevoie de o Hotărâre de Guvern pentru operaționalizarea podului.
„Săptămâna viitoare voi fi la București în vederea obținerii unei Hotărâri de Guvern pentru operaționalizarea podului peste Tisa. Mai există o Hotărâre de Guvern pentru înființarea punctului de trecere a frontierei. Mai trebuie o Hotărâre de Guvern pentru a exista personal angajat care să lucreze atât la vamă, cât și la celelalte instituții de control ce trebuie să fie prezente acolo, de la cele fitosanitare până la ANSVSA, pentru a asigura verificările necesare. Vorbim de cea mai mare vamă construită în România în ultimii ani. Întregul amplasament are mai mult de un km lungime”, a explicat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.
Autoritățile maramureșene continuă demersurile pentru operaționalizarea Podului peste Tisa
