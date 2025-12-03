Bronz și pentru LPS Baia Mare

În perioada 28-30 noiembrie, la Bistrița, au avut loc ultimele competiții din calendarul oficial al Federației Române de Gimnastică Ritmică, și anume Campionatul Național de ansamblu și Festivalul Național de gimnastică ritmică.

Ansamblul cu cinci mingi, categoria junioare II, a obținut o valoroasă medalie de bronz pentru LPS Baia Mare la Campionatul Național. Din componența ansamblului fac parte Alexia Ciocotișan, Rebeca Talpoș, Elisabeth Juravle, Andrada Botoș și Valentina Ilieș.

Rezultatele LPS Baia Mare au fost completate de medalia de aur câștigată de Elisabeta Ardelean la categoria juniori IV și aurul cucerit de trio fără obiect, categoria juniori III, trio compus din Valentina Criste, Irina Marian și Karina Rus. La senioare, Alexandra Matei a obținut două medalii de argint: la cerc și la panglică. Lauri culeși la Festivalul Național.

Gimnastele de la LPS Baia Mare sunt antrenate de Ileana Iakob, Amalia Szabo și Maya Pop.

La masa de arbitraj, pentru prima oară a fost prezentă Medeea Mic, fostă mare gimnastă a LPS Baia Mare.