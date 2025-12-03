Elevii din Vișeu de Sus, implicați în workshopuri dedicate prevenirii violenței domestice

Interact Vișeu de Sus a organizat, la finele lunii noiembrie, o serie de workshopuri dedicate prevenirii violenței domestice și fenomenului de femicid. Activitățile fac parte dintr-un program educațional special, derulat de Interact Vișeu de Sus. Proiectul are ca obiectiv principal crearea unui spațiu de reflecție în rândul tinerilor asupra noțiunii de violență în general și a celei domestice în particular. Prin sesiuni interactive, elevii sunt invitați să analizeze cauzele, formele și consecințele acestui tip de abuz, precum și impactul profund pe care îl are asupra comunităților. În cea de-a doua etapă a programului, Interact Vișeu de Sus va organiza activități participative și jocuri educaționale menite să dezvolte empatia, înțelegerea și capacitatea tinerilor de a recunoaște și combate violența împotriva femeilor. Aceste exerciții îi vor ajuta pe participanți să conștientizeze complexitatea fenomenului și necesitatea implicării civice în prevenirea escaladării femicidului.