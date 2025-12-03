Investițiile în infrastructura sportivă din Vișeu de Sus oferă condiții moderne tuturor

Una dintre cele mai moderne baze sportive din Maramureș se află chiar la Vișeu de Sus. Aceasta oferă condiții ideale pentru practicarea unei multitudini de sporturi.

Aici găsim o sală de sport modernă, bază sportivă cu nocturnă, ves­tiare și tribune, teren sintetic, teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei, dar și un bazin de înot didactic perfect pentru copii şi adulți. Investițiile în sănătate, sport și viitor continuă să transforme comunitatea într-un spațiu modern și dinamic. Astfel, pe lângă baza sportivă, realizarea pistei de biciclete de aproape 3 km reprezintă un plus uriaș pentru iubitorii de mișcare. Perfect iluminată pe timp de noapte și supravegheată video pentru siguranță, pista devine un loc ideal pentru relaxare, sport și activități în aer liber, oferind un mod plăcut și sănătos de petrecere a timpului alături de familie.