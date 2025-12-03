Rectificarea bugetului general al municipiului Baia Mare

Aleșii locali băimăreni s-au întrunit la finele săptămânii trecute în ședință ordinară. Unul dintre proiectele importante de pe ordinea de zi a fost cel legat de o nouă rectificare bugetară. În urma acesteia, unele instituții din subordine s-au ales cu bani în plus.

Consilierii locali au aprobat bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2025 astfel: venituri totale 1.398.453.790 lei; cheltuieli totale 1.401.892.720 lei

– diferenţa de 3.438.930 lei reprezentând excedent la finele anului 2024. De asemenea, au aprobat bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2025 după cum urmează: venituri totale 1.276.521.06 0 lei; cheltuieli totale 1.278.832.060 lei

– diferenţa de 2.311.000 lei reprezentând excedent la finele anului trecut. S-a aprobat și bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2025, astfel: venituri totale – 175.518.73 0 lei; cheltuieli totale – 176.646.660 lei – diferenţa de 1.127.930 lei reprezentând excedent la finele anului 2024.

În urma rectificării bugetului Direcției de Asistență Socială pe anul 2025, acesta s-a majorarat cu suma de 400.000 lei, fiind stabilit la suma de 148.404.440 lei. Aleșii municipali au aprobat și rectificarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2025, dar și redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii, virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol al clasificaţiei bugetare, de la un program la altul, virări de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite şi de la serviciile de specialitate. Nu în ultimul rând, s-a aprobat modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2025 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, dar și majorarea cu suma de 165.000 lei a vărsămintelor din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare în vederea asigurării echilibrului bugetar pe cele două secţiuni.