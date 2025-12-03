România, în grupă cu Africa de Sud, Italia și Georgia la Cupa Mondială de Rugby 2027

Echipa națională de rugby a României și-a aflat miercuri adversarele din faza grupelor de la Cupa Mondială de Rugby 2027, în urma tragerii la sorți efectuată la Sydney, Australia, țara organizatoare. Stejarii se vor afla în grupă cu liderul mondial, Africa de Sud.

România, care ocupă locul 22 mondial, a fost repartizată în Grupa B, alături de Africa de Sud (locul 1 mondial), Italia (locul 10) și Georgia (locul 13).

În celelalte grupe au fost repartizate următoarele echipe:

Grupa A – Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong.

Grupa C – Argentina, Fiji, Spania, Canada.

Grupa D – Irlanda, Scoţia, Uruguay, Portugalia.

Grupa E – Franţa, Japonia, SUA, Samoa.

Grupa F – Anglia, Ţara Galilor, Tonga, Zimbabwe.

Ediția din 2027 din Cupa Mondială de Rugby este prima ediție cu 24 de echipe, față de 20 câte au participat la precedentele turnee.

Primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea, se vor califica în optimile de finală, marcând o premieră în istoria competiției.

Stadioanele gazdă ale turneului final vor fi Perth Stadium (care va găzdui și meciul de deschidere), Sydney Accor Stadium (finala), Melbourne, Adelaide, Townsville, Newcastle și Brisbane, orașe care vor organiza și Jocurile Olimpice din 2032.

România a fost absentă o singură dată de la Cupa Mondială de Rugby, la ediția din 2019.

(sursa: Mediafax)