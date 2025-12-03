Stând strâmb și judecând drept: Ce-o mai fi de făcut prin Maramureș?

Dacă stai și asculți politicienii, Maramureșul e un dezastru. Sau un Paradis, depinde care – când e la Putere sau în Opoziție. Cu roluri schimbate, după alegeri. Dar în realitate, care e evoluția Maramureșului nostru? Sigur că și nouă ne place să arătăm drumuri județene de pământ, gropi, stații de epurare care nu funcționează, doar deversează. Comune cu apa la program. Dar tot noi trebuie să recunoaștem că evoluția Maramureșului în ultimii 20 de ani, grație finanțărilor europene și guvernamentale, e majoră, ba impresionantă.

Cu excepțiile ce confirmă regula, rețeaua de drumuri este cum n-a fost niciodată. Ne-o confirmă doi interlocutori „secreți”, care au acceptat jocul evaluării Maramureșului, foști oficiali în funcții publice și în instituții județene, care însă vor să-și păstreze anonimatul. Retrași, n-ar vrea să facă vâlvă și să primească atacuri, replici, de asemenea fiind încă membri de partide (diferite) n-ar vrea ca poziția lor să pară una „de partid”. Ambii confirmă: „Nu, nu mai sunt foarte multe de făcut în Maramureș. Dar sunt lucruri majore, necesare. Nu ne trebuie nouă autostrăzi, nici tuneluri pe sub Gutâi. Ne trebuie finalizată acțiunea apă/ canal, logicizată. Ne trebuie investitori în puncte cheie, unde forța de muncă e neocupată. Ne trebuie o strategie turistică unitară”. Așa se face că am descoperit câteva puncte sensibile, din categoria „ce-ar mai avea nevoie Maramureșul ca să înflorească”.

1. Investiții în locuri sensibile. La acest moment, Țara Lăpușului are o problemă cu acoperirea forței de muncă disponibile, după închiderea Taparo. De asemenea, nu există nicio investiție majoră care să genereze locuri de muncă pe Valea Ruscovei, pe Valea Izei, dar nici în Codru sau în Chioar. Stau bine Culoarul Someșului, Baia Mare, Fisculașul.

2. Groapa de gunoi funcțională. Care ar trebui să aducă, firesc, scăderea prețurilor salubrizării. Nu mai trebuie transportat până în mijlocul țării, nu?

3. Câmpuri de fotovoltaice pentru scăderea facturilor la primării. Dacă ați observat, facturile la curent ale primăriilor sunt imense, la niveul a mii de lei. Instituții, iluminat, pompe la rețele de apă, stații de epurare la canalizare, toate consumă. Odată acele facturi duse spre minimum, ar apărea bani pentru investiții sau pentru cofinanțarea investițiilor cu alte finanțări.

4. O conștiință civică. Atât a omului simplu, cât și a edilului. Unul trebuie să înțeleagă că e spre binele lui să colecteze gunoiul selectiv, să contribuie fără pretenții la bunul mers al comunității, gen excesul de consum de apă, aprinderea miriștilor etc. Celălalt să înțeleagă că e în slujba cetățeanului, scopul lui nu e de a-l copleși cu taxe și impozite, cu chirii de parcări, ci a-l ajuta să treacă prin criza evidentă, omniprezentă.

5. Acumularea Runcu, odată finalizată, ar putea alimenta cu apă de munte văile Marei, a Cosăului, a Izei parțial, toată zona Sighetului și a culoarului Tisei. Încă un efort de făcut și ai apă pentru o treime de județ.

6. Câte o stație de epurare performantă pe Valea Izei, pe a Vișeului, pe Mara/ Cosău, în Țara Lăpușului, Chioar etc. Nu zeci și nefuncționale, nefolosite, fără debitul necesar.

7. Extinderea rețelelor de gaz unde e posibil, pentru a lăsa pădurea să respire.

8. Și mai multe zone protejate și parcuri naturale. Da, sună cumva abuziv pentru autoritățile locale, dar nu e.

9. Acoperirea și ecologizarea zecilor de iazuri și halde de steril ce continuă să ne polueze și să ne irosească în secret ani din viață. Efortul financiar e mic față de impact!

10. O strategie turistică unitară. Ea există, aparent, nu trebuie decât impusă sau pusă la treabă.

În asemenea condiții, ne spun interlocutorii noștri, mai rămân mărunțișuri. Centurile orașelor mai mari, de la „fenomenul Dura” la centurile Sighetului, Vișeului și Borșei. Înțelegem că Guvernul s-a răzgândit și finanțează parțial începerea centurilor pentru Baia Mare și Sighet. Maramureșul nu a fost și nu e o forță industrială, nici una agricolă. Dar cu cele deja făcute, cu drumuri bune, cu apă/canalizare, cu Internet, cu pensiuni, cu o natură curată, ar putea deveni atractiv REAL, nu „în povești”.