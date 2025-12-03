Târgul Firmelor de Exercițiu, la CE „Nicolae Titulescu” Baia Mare

Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare, în parteneriat cu Centrul Național de Dezvoltare a În­vă­ță­mântului Profesional și Tehnic – Departament ROCT, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Romanian Business Leaders Maramureș, organizează în zilele de 5 și 6 decembrie, a XVII-a ediție a Târgului Firmelor de Exercițiu „Rivulus Dominarum Tineret”.

Deschiderea oficială a târgului va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, începând cu ora 9, în Sala de sport a Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, str. Progresului nr. 45. La ediția din acest an participă atât fizic, cât și online aproximativ 125 de firme de exercițiu, în calitate de concurenți, provenind din 45 de licee economice și de profil, din municipiul București și 22 județe ale țării: Alba, Arad, Bihor, Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Iași, Maramureș, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava și Vrancea.

Târgul este organizat sub forma unui concurs, structurat pe 12 secțiuni:

„Cel mai bun stand”; „Cele mai bune materiale promoționale”; „Cel mai bun catalog profesional”; „Cel mai bun catalog creativ”; „Cea mai bună prezentare a firmei”; „Cele mai multe tranzacții”; „Cea mai bună pagină web”; „Cel mai bun vânzător”; „Cel mai bun spot”; „Cea mai reprezentativă mascotă”; „Cea mai profesională imagine a firmei”; „Cea mai bună firmă participantă”.

„Târgul Firmelor de Exercițiu „Rivulus Dominarum Tineret” reunește profesori și elevi din clasele a XI-a și a XII-a, de la liceele tehnologice – profil servicii, atât de la nivel județean, cât și național, oferind tinerilor oportunitatea de a-și prezenta ideile de afaceri, de a învăța prin practică și de a se conecta cu realitatea mediului economic. Participanții vor avea posibilitatea să își promoveze afacerea prin prezentarea produselor, a materialelor promoționale, a imaginii firmei pe piață prin slogan, siglă, spot publicitar.

„Firma de exercițiu reprezintă o metodă interactivă de învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepție modernă de integrare și aplicare interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare a procesului de predare-învățare care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională”, concluzionează echipa de proiect.